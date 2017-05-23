У Білому домі пояснили заміну військової допомоги країнам на кредити, рішення стосуватиметься й України - Reuters

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у своїх пропозиціях до бюджету на 2018 фіскальний рік планує замінити кредитами надання безоплатних грантів на військову допомогу Україні та іншим країнам. Про це повідомляють Reuters та The Wall Street Journal.

У Білому домі зауважили, що ця ініціатива є частиною зусиль зі скорочення витрат на дипломатію, закордонні програми і допомогу на понад 29%.

Зменшення витрат з бюджету на діяльність Державного департаменту спрямована на збільшення фінансування американських військових.

У документах Білого дому сказано, що в цілому витрати на сферу оборони на 2018 фіскальний рік становитимуть 603 млрд доларів, що приблизно на 3% вище за бюджетні пропозиції, які висловлювала попередня адміністрація Барака Обами.

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Бюджет у 603 млрд доларів також включає фінансування програм з ядерної зброї у Департаменті енергетики США та інших програм департаменту оборони.

Водночас Пентагон на 2018 фіскальний рік запитує фінансування на сектор оборони у розмірі 574,5 млрд доларів, що вище на 4,6% порівняно з бюджетом 2017 фіскального року.

Таким чином, у 2018 фіскальному році адміністрація Трампа планує витратити на 11,5 млрд доларів менше на різні міжнародні програми та діяльність Держдепартаменту у порівнянні з аналогічними цьогорічними програмами.

За даними The Wall Street Journal, це рішення вплине на надання допомоги таким країнам як Пакистан, Туніс, Ліван, Україна, Колумбія, Філіппіни та В'єтнам.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп має намір внести бюджетні пропозиції, щоб замість безоплатної військової допомоги надавати кредити низці країн, в тому числі Україні.