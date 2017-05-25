Український омбудсмен не отримала доступу до заручників у ОРДЛО - Геращенко

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська не отримала доступу до ув'язнених на тимчасово окупованій території Донбасу та утримуваних там заручників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу в парламенті повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"Вчора в Мінську український уповноважений Верховної Ради з прав людини Лутковська поставила вимогу відвідати тюрми на окупованій території", - сказала Геращенко.

Депутат нагадала, що на окупованих територіях у місцях позбавлення волі утримуються тисячі злочинців, вироки яким були винесені ще до конфлікту на Донбасі.

"А це також громадяни України, і ми маємо зрозуміти, в яких умовах їх утримують. Але ключове - там утримуються наші заручники, за яких ми боремося", - додала Геращенко.

Читайте такожПредставники ОРДЛО заявили, що обговорюватимуть списки на звільнення тільки з Медведчуком

Водночас, наголосила вона, "Російська Федерація і друга сторона відмовили українському уповноваженому".

"Вони сказали, що якийсь «омбудсмен» так званої "ДНР" вже дав відповідний мандат одній депутату Верховної Ради України. Уявляємо, про що говориться", - сказала Геращенко.