Журналісти показали розкішний маєток Фірташа у Відні (фото, відео)

Український олігарх Дмитро Фірташ мешкає у Відні в розкішному маєтку неподалік від центру міста.

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Будинок олігарха охороняють понад десять бодігардів. Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", які відвідали Австрію і зняли, хто з українських політиків прилетів вітати олігарха з днем народження.

Журналістам вдалось знайти фото інтер’єру будинку на сайті дизайнерської агенції. Відповідно до виписки з австрійського реєстру нерухомості, маєток зареєстрований на компанію S-Quad Handels- und Beteiligungs GmbH.

2 травня народні депутати від "Опоблоку" літали у Відень на святкування дня народження Дмитра Фірташа. Серед гостей олігарха були Сергій Льовочкін, Михайло Папієв та Іван Мирний.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого земельний суд Відня у кримінальних справах відмовився задовольнити клопотання прокуратури про тримання під вартою українського бізнесмена Дмитра Фірташа.