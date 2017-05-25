Три роки на посаді президента: результати та обіцянки Порошенка (відео)

25 травня 2014 року на виборах Порошенко отримав 54,7% голосів українців.

За результатами опитування експертів, найбільшим досягненням Порошенка за 3 роки є отримання безвізу з ЄС. Також серед його досягнень на посаді президента – продовження санкцій проти Росії, відсутність повномасштабних воєнних дій на сході України та посилення обороноздатності і продовження реформ ЗСУ.

Однак є обіцянки Порошенка, які він так і не виконав.

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Наприклад, закінчити АТО за години, провести вибори в парламент за відкритими партійними списками чи подати законопроект про діяльність парламентської опозиції. Все це поки залишається обіцянками.