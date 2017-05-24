Луценко назвав початок суду над Януковичем найбільшим своїм досягненням на посаді генпрокурора
За словами генпрокурора, "Янукович був найбільшим злом для українського народу".
Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає початок судових процесів над екс-президентом Віктором Януковичем найбільшим своїм досягненням на посаді.
Про це Луценко заявив під час виступу у Верховній Раді щодо діяльності органів прокуратури.
"Найбільшим своїм досягненням на посаді генерального прокурора я вважаю завершення розслідування і початок суду над колишнім президентом Віктором Януковичем за обвинуваченням у державній зраді", - сказав він.
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За словами генпрокурора, "Янукович був найбільшим злом для українського народу". І я доведу, щоб це зло було покаране", - запевнив Луценко.
Він додав, що, не дивлячись на політичне, з його точки зору, рішення Інтерполу про відмову в розшуку Януковича і ряду осіб з його оточення, Генпрокуратура буде і надалі переслідувати і карати колишніх високопосадових злочинців, у тому числі за розстріли людей на Майдані Незалежності в 2014 році.
У цьому контексті Луценко нагадав, що проти Януковича і його оточення відкрито 10-ки кримінальних проваджень, деякі з них завершені, і зараз питання за судом.