Луценко назвав початок суду над Януковичем найбільшим своїм досягненням на посаді генпрокурора

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає початок судових процесів над екс-президентом Віктором Януковичем найбільшим своїм досягненням на посаді.

Про це Луценко заявив під час виступу у Верховній Раді щодо діяльності органів прокуратури.

"Найбільшим своїм досягненням на посаді генерального прокурора я вважаю завершення розслідування і початок суду над колишнім президентом Віктором Януковичем за обвинуваченням у державній зраді", - сказав він.

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За словами генпрокурора, "Янукович був найбільшим злом для українського народу". І я доведу, щоб це зло було покаране", - запевнив Луценко.

Він додав, що, не дивлячись на політичне, з його точки зору, рішення Інтерполу про відмову в розшуку Януковича і ряду осіб з його оточення, Генпрокуратура буде і надалі переслідувати і карати колишніх високопосадових злочинців, у тому числі за розстріли людей на Майдані Незалежності в 2014 році.

У цьому контексті Луценко нагадав, що проти Януковича і його оточення відкрито 10-ки кримінальних проваджень, деякі з них завершені, і зараз питання за судом.