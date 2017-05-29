Санкції проти Росії мають бути посилені у разі ескалації її агресивних дій – Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що санкції проти Росії мають бути посилені у разі ескалації її агресивних дій.

Про це він сказав під час виступу на пленарному засіданні сесії Парламентської асамблеї НАТО у Тбілісі (Грузія), пряма трансляція якого велася на сторінці спікера у Facebook.

"Відмова Росії виконати "режим тиші", припинити вогонь підриває зусилля України та міжнародного співтовариства, спрямовані на деескалацію і стабілізацію в регіоні", - зауважив Парубій.

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Він наголосив, що для України вкрай важливе мирне вирішення конфлікту. "Ніхто більше за Україну не прагне, щоб зупинилися смерті, щоб зупинилася війна. Але для цього необхідно зберігати політичний тиск і санкції", - наголосив голова ВР.

Санкції, за його словами, повинні зберігатися доти, поки Росія не припинить свої деструктивні дії. "Якщо ескалація агресивних дій Росії буде продовжуватися, я переконаний, ми повинні спільно прийти до рішення про посилення санкцій проти Російської Федерації", - додав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, Парубій перебуває з візитом в Тбілісі, де бере участь у пленарному засіданні весняної сесії ПА НАТО.

Програмою візиту спікера також передбачено проведення двосторонніх та тристоронніх зустрічей, зокрема, з президентом ПА НАТО, головою парламенту Грузії.