Литвин знайшов нейтральне місце для Ющенка і Тимошенко

В Україні має бути започатковане проведення круглого столу за участю Президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради і лідера опозиції.

Про це заявив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН під час прес-конференції у Тернополі.

На його думку, круглий стіл мав би відбуватися на нейтральній території, «скажімо, у Софії Київській». При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що «з радістю сприйняв пропозицію Президента України про необхідність проведення такого круглого столу».

Голова Верховної Ради України висловив переконання, що на першій зустрічі у такому форматі треба обговорити порядок денний і визначити, «як буде організоване державне життя далі, до президентських виборів, що у цьому плані треба зробити, аби країна могла прогнозовано розвиватися». «Важливо провести серію таких круглих столів, аби вийти на прийнятне рішення, усі розмови і заклики увести в нормальне річище цивілізованого діалогу», - зазначив В.ЛИТВИН. На його думку, «сьогодні це можна, треба і необхідно зробити, бо за такого розвитку подій ми будемо приречені на згаданий круглий стіл за участю міжнародних посередників».

В.ЛИТВИН підкреслив, що вітатиме «будь-які кроки в напрямку діалогу і вироблення необхідних рішень, а не в плані зведення політичних рахунків». Разом з тим, зазначив він, такий діалог має відбуватися «максимально деполітизовано, враховуючи глибину конфлікту, яка існує сьогодні». Голова Верховної Ради України також вважає за доцільне за результатами зустрічей робити спільні заяви щодо знаходження компромісу.

В.ЛИТВИН висловив думку, що дочасні вибори були б можливі «лише у разі переходу політичних та інших процесів у стадію абсолютної некерованості». Тоді, вважає він,. «постане питання про дочасні вибори і Президента, і парламенту, буде повністю паралізована і без того недієздатна влада, і не буде жодних гарантій, що такі вибори зможуть відбутися». Саме тому, щоб не допустити остаточного краху, в Україні має бути започаткований згаданий круглий стіл, підсумував В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 лютого, В.ЮЩЕНКО наголосив, що в умовах економічної кризи, яка дедалі поглиблюється, влада має виробити консолідовану позицію. Як повідомила на брифінгу прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА, завтра, 27 лютого, о 10.30 Президент проведе нараду, на яку запрошено прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, голову Верховної Ради України В.ЛИТВИНА, голову Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА та лідера опозиційної фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

В рамках цієї наради глава держави планує обговорити координацію дій органів державної влади та політичних сил розвитку економіки в кризових умовах.