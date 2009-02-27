Тимошенко звільнила Литвина
10:23, 27 лютого 2009Політика
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Заступником міністра фінансів призначено Кравця
Заступником міністра фінансів України призначений Андрій КРАВЕЦЬ. Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 року № 195-р розміщене на сайті уряду.
Також Кабмін своїм розпорядженням №194-р від 25 лютого 2009 року звільнив Володимира ЛИТВИНА з цієї посади.
Як повідомлялося, А.КРАВЕЦЬ обіймав посаду заступника міністра фінансів з жовтня 2006 року по грудень 2007 року.
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