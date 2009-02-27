Азаров визнав, що зовнішній дефолт Україні не загрожує, а от внутрішній...

Народний депутат України VI скликання від Партії регіонів, міністр фінансів у тіньовому (опозиційному) уряді Микола АЗАРОВ переконаний, що проблема зовнішнього дефолту перед Україною сьогодні не стоїть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції.

«Принаймні, я сподіваюся, що цього року ми з цією проблемою не зіткнемося, ну а проблема внутрішнього дефолту – це тема звична для такої ситуації. Практично вже зараз вони є, ці внутрішні дефолти, вони численні», - заявив М.АЗАРОВ.

Зокрема він зазначив, що держава не виконує свої зобов`язання з повернення ПДВ, корпорації не розраховуються за своїми зобов`язаннями, не виплачують зарплати тощо.

М.АЗАРОВ вважає, що слово «дефолт» не варто вживати «надаремно», оскільки це призводить до дестабілізації ситуації всередині країни. «Я б взагалі заборонив слово “дефолт” зараз використовувати, щоб нікого не лякати (населення)», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що фахівці, насамперед фінансового сектору, інвестори, аналітики рейтингових агентств, економічні блоки урядів інших країн у курсі всіх економічних подій, які відбуваються в Україні.

«Вони чудово знають реальну ситуацію в Україні. Що б ми тут не розказували, вони точно так, як і я, отримують абсолютно об`єктивні дані, доходи та витрати їм наші відомі, наші боргові зобов`язання їм теж відомі, яких заходів вживають, їм теж відомо, і тому, хоч би що ми тут говорили – загрожує нам дефолт, не загрожує нам дефолт, вони займатимуться своєю справою», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. "Дефолт" (англ. default - невиконання зобов`язань) - стан у кредитних відносинах, коли позичальник не в змозі здійснювати вчасні відсоткові та основні виплати за борговими зобов`язаннями або не в змозі виконувати умови договору про випуск облігаційної позики.

Дефолт можуть оголошувати і компанії, приватні особи, і держави («суверенний дефолт»), нездатні обслуговувати всі або частину своїх зобов`язань. Технічний дефолт - невиконання позичальником додаткових умов кредитної угоди, наприклад: заборона певної діяльності до повернення позики, підтримка певного рівня фінансових показників компанії впродовж дії угоди тощо. Технічний дефолт не означає банкрутство компанії або неможливість виплачувати зобов`язання за кредитами.

Державний (суверенний) дефолт - невиплата країною зобов`язань за державними запозиченнями. Приклад - дефолт 1998 року. 17 серпня 1998 р. уряд Росії оголосив про припинення платежів за низкою зобов`язань, зокрема державними короткостроковими зобов`язаннями та облігаціями федеральної позики. Водночас Росія продовжувала виплати за євробондами.