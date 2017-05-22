Справи великої корупції можуть розглядатися 10 років без створення Антикорупційного суду - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник стверджує, що без створення Антикорупційного суду справи, пов'язані з великою корупцією топ-чиновників, можуть розглядатися 10 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії "Як Україні нарешті досягти успіху у боротьбі з топ-корупцією і поверненні вкрадених активів?".

Ситник зазначив, що Верховна Рада не завжди приймає мудрі рішення стосовно антикорупційних органів, і зокрема, це стосується створення антикорупційного суду і надання дозволу НАБУ автономно знімати інформацію із засобів зв'язку.

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"Зараз ми бачимо, що ті ініціативи, які будуть сприяти покращенню боротьби з корупцією, вони фактично знаходяться без руху", - сказав директор НАБУ.

Водночас він звернув увагу, що з'являються ініціативи, які "скеровані на те, щоб обмежити у повноваженнях антикорупційні органи, або взагалі їх знищити". При цьому, як стверджує Ситник, такі ініціативи "рухаються в парламенті досить швидко".

"І після того, як вони наражаються на жорсткі відповіді з боку урядів і "Великої сімки", уряду Сполучених Штатів Америки та інших наших партнерів, ці спроби поки що зупиняються", - заявив директор НАБУ.

У цьому зв'язку він наголосив, що надзвичайно важливим для роботи Бюро є створення антикорупційного суду. На його переконання, Антикорупційний суд треба створювати в рамках чинної судової системи, набирати нових суддів за умовами конкурсного відбору і починати розглядати справи, які розслідує Бюро.

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За словами Ситника, суддя, який слухає 500-600 справ, не може слухати справи такого масштабу, як корупційна схема народного депутата Олександра Онищенка.

"Фактично, якщо призначати щодо цих справ засідання раз у місяць, при тому, що суддя не буде корумпований у цій справі, ми результат побачимо через 10 років", - наголосив він.

"Такий процес взагалі не влаштовує ні нас, не громадянське суспільство", - сказав Ситник.

Він висловив сподівання, що питання створення Антикорупційного суду буде вирішено.

"Цей суд можна створити до кінця 2017 року при наявності політичної волі та відповідного законодавства", - підсумував Ситник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що виступає за створення антикорупційної палати при суді замість Антикорупційного суду.

«Я виступаю за те, щоб ця палата була створена на базі існуючого кримінального суду, не окремо створений суд, а в середині вже існуючої судової інституції. Це скоротить шлях до практичного створення цієї палати на роки», - сказав він.

***В меморандумі між Україною і Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF йдеться про те, що Антикорупційний суд має розпочати свою діяльність до кінця березня 2018 року.