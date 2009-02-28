Азаров запропонував Тимошенко помінятися місцями

Уряд повинен невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України зміни до бюджету на 2009 рік. Про це сказав в ефірі програми "Свобода" на телеканалі “Інтер” народний депутат України, один з лідерів Партії регіонів Микола АЗАРОВ.

За його словами, на нараді в Президента України він наполягав на цьому, а у відповідь прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО “запропонувала мені – якщо ви такий розумний, то зробіть свій бюджет, подайте його, а ми його приймемо”. “А я їй кажу: “Давай поміняємося місцями, спершу, і через тиждень буде бюджет”. М.АЗАРОВ підкреслив, що розробка бюджету - це обов`язок уряду.

На його думку, нинішня ситуація з бюджетом нагадує ситуацію, коли “продірявився басейн і через дірки протікає вода”. Він підкреслив, що в цій ситуації розумно - “дірки закласти”, а уряд вирішив з “відрами бігати і наливати воду”, щоб підтримувати певний рівень рідини. “Уряд по всьому світу бігає з відрами і позичає гроші”.

М.АЗАРОВ підкреслив, що Партія регіонів не може підтримати також деякі пункти декларації, яка готується для відновлення співпраці з МВФ. “Підвищення тарифів, ціни на газ, збільшення пенсійного віку - за це ми не будемо підписуватися”, - сказав він і додав: ”Ми посиділи, послухали (йдеться про зустрічі з керівництвом країни. - УНІАН), але ми з цим погодитися не можемо”.