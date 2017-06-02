Януковича та його оточення потрібно судити за корупцію, немає причин зволікати - президент Transparency International

Президент Transparency International Хосе Угас вважає, що екс-президента Віктора Януковича та його оточення потрібно судити за корупцію якомога швидше. Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді.

«Світ знає, хто такий Янукович, що він зробив, – і дуже важко зрозуміти, чому з усіма наявними доказами, які залишилися тут в Україні, не розпочате потужне розслідування проти цієї особи в контексті корупції. Ми знаємо, що Януковича звинувачують у державній зраді. Генеральний прокурор запевняє, що коли справа про держзраду закінчиться вироком, тоді буде легше судити Януковича за корупцію. Але це звучить не дуже логічно, тому що державна зрада – це одна річ, а корупція – інша річ. Можна робити ці дві речі паралельно, якщо забажаєш. Однак я не розумію, чому вирок у справі про державну зраду має активувати розслідування корупції», - заявив він.

Угас додав, що судова система потребує реформування.

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«Україна запізнилася із початком антикорупційних розслідувань. Чим більше часу минає – тим важче збирати докази. Водночас в Україні є базова інфраструктура для боротьби з корупцією: система Prozorro, НАБУ, є зобов'язання чиновників заповнювати е-декларації... Немає причин зволікати із гучними антикорупційними розслідуваннями», - зазначив Угас.

За словами президента TI, за рік Україна мало чого досягла у боротьбі з корупцією, у тому числі з корупцією попереднього режиму колишнього президента Віктора Януковича.

Угас заявив, що якщо немає кримінальних розслідувань щодо корупції – то, звичайно, немає жодних шансів повернути активи.

"Щоб виявити і повернути активи, потрібно для початку відкрити провадження, зробити запити до інших юрисдикцій, де знаходяться гроші чи власність, щоб ті юрисдикції надали інформацію, на основі якої вже можна вчиняти законні дії, заморожувати ці активи, а потім – повертати їх в Україну. Але немає жодного шансу повернути активи, якщо ти не відкрив провадження. Як у випадку з Януковичем", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у підготовчому засіданні Оболонського районного суду Києва, який розглядає справу про вчинення державної зради екс-президентом Віктором Януковичем, оголошено перерву до 16 червня.

Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.