У Королевської повідомили, що вона частково втратила зір через напад із зеленкою

Лікарі Київського центру мікрохірургії ока підтвердили, що у народного депутата від "Опозиційного блоку" Наталії Королевської, яку напередодні в Одесі облили зеленкою, хімічний опік ока і часткова втрата зору.

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Про це повідомляє прес-служба політика на її сторінці у Facebook, виклавши копію висновку лікарів.

"Лікарі Київського центру мікрохірургії ока сьогодні обстежили Наталію Королевську та поставили діагноз: хімічний опік рогівки і кон'юнктиви ока. Ерозія рогівки лівого ока. Часткова втрата зору на ліве око", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що термін і ймовірність повного відновлення зору поки що не встановлено.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня в Одесі, біля готелю "Гагарінн" (район Аркадії), де проходив з'їзд платформи "Жінки за мир", Королевську облили зеленкою.

Під час форуму зі сцени було оголошено, що надійшло повідомлення про замінування будівлі. Всіх попросили покинути приміщення, щоб поліція могла провести відповідну перевірку. На вулиці невідомий хлюпнув у депутата зеленкою.

Поліція за фактом нападу на Королевську відкрила кримінальне провадження за ст. 286 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

У прес-службі "Опоблоку" заявили, що лікарі діагностували у депутата опік сітківки ока і часткову втрату зору.