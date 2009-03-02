Голова Пенсійного фонду відмовився казати, скільки позичили з бюджету

Голова правління Пенсійного фонду України Олексій ЗАРУДНИЙ стверджує, що бюджет Пенсійного фонду є збалансованим і не викликає побоювань у зв`язку з можливим виникненням дефіциту коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЗАРУДНИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«На сьогодні все, що заплановане і щодо державного бюджету, і щодо власних надходжень, поповнюється в повному обсязі. Сьогодні повністю збалансований бюджет Пенсійного фонду», - сказав О.ЗАРУДНИЙ.

У той же час голова правління Пенсійного фонду відмовився назвати конкретні цифри одержаних Пенсійним фондом бюджетних позик для забезпечення виплат пенсій. Крім того, О.ЗАРУДНИЙ не відповів на запитання, чи погашає Пенсійний фонд бюджетні позики, виділені державним бюджетом у січні-лютому 2009 року. «Я б не хотів, щоб ми зараз маніпулювали будь-якими цифрами, що, на жаль, відбувається навколо Пенсійного фонду останнім часом», - підкреслив голова правління Фонду.