КС гарантував Ющенку повагу до нього і дисципліну в армії

Конституційний Суд визнав таким, що відповідає Основному Закону, указ Президента України «Про деякі питання здійснення керівництва у сферах національної безпеки і оборони» від 4 червня 2008 року, про погодження з ним кандидатур на посади заступників міністра оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення за конституційним поданням 49 народних депутатів КС оприлюднив сьогодні.

Народні депутати вважають, що Президент України, видавши цей указ вийшов за межі встановлених Конституцією України повноважень. При цьому депутати наголошують на його втручанні у здійснення повноважень Кабінету міністрів у сфері кадрової політики щодо підпорядкованих йому міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Як зауважив суддя-доповідач Анатолій ГОЛОВІН, КС ухвалив зазначене рішення за результатом проведення системного комплексного аналізу законодавства у сфері національної безпеки і оборони України.

Зокрема, указ не суперечить вимогам статей Конституції, адже сфера дії указу лежить у рамках реалізації конституційних повноважень Президента України.

«Указ покликаний посилити дисципліну у військових формуваннях і повагу до Президента України», - підкреслив А.ГОЛОВІН.

Як ідеться у рішенні, воно є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржено.

Як повідомляв УНІАН, у вищезазначеному указі Президента визначено, що:

– матеріали щодо погодження кандидатур на посади першого заступника, заступника міністра оборони України подаються Президентові України міністром оборони України до внесення Кабінетові міністрів України подань про призначення відповідних осіб на зазначені посади;

– Служба безпеки України, Міністерство оборони України, інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, в разі потреби подають до 1 травня Президентові України пропозиції щодо змін загальної структури, чисельності відповідно СБУ, Збройних Сил України, інших військових формувань на наступний календарний рік;

– плани i строки проведення навчань, тренувань із залученням об’єднань, з’єднань, військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань (крім навчань, тренувань, що проводяться за участю підрозділів збройних сил інших держав) погоджуються з Президентом України.