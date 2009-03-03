Відставку Огризка організувала прем`єр?

Рішення щодо підтримки голосування про відставку Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України було прийнято прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО. Про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат України, лідер групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «в її фракції ніколи немає ніяких розбіжностей, чи окремої думки, чи окремої точки зору».

В.КИРИЛЕНКО зазначив: «Якщо 49 депутатів із фракції БЮТ проголосували за звільнення міністра закордонних справ, то значить було принципове і особисте рішення прем’єр-міністра України».

При цьому він додав, що «умови для такого голосування люб’язно були надані коаліційним головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ». В.КИРИЛЕНКО зазначив, що В.ЛИТВИН «зробив все для того, щоб питання завершилося саме звільненням професійного міністра закордонних справ».

При цьому В.КИРИЛЕНКО наголосив на тому, що всі патріотичні сили повинні «згуртуватися на демократичній платформі».

Він підкреслив, що сьогодні стало зрозуміло, що «зовнішнє замовлення в Україні готові виконувати уже щонайменше 250 народних депутатів».

Він додав, що вони можуть в будь-який момент «організувати розправу над будь-яким самостійним членом українського уряду, якщо він їм буде недовподоби».

За його словами, на сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО займається формуванням «ручного Кабінету Міністрів, який буде безперешкодно виконувати будь-яку волю прем’єра у цей передвиборчий період».

Він підкреслив, що йдеться про виконання завдань, які ставить Росія, а сьогоднішнє голосування нібито по питанню Румунії «є лише приводом».

В.КИРИЛЕНКО підкреслює, що йдеться про «вчинення політичної розправи над В.ОГРИЗКОМ як міністром закордонних справ України, який проводить незалежну і професійну політику на напрямку українсько-російських зовнішніх відносин». «Він проводить політику, яка незручна теперішньому кремлівському керівництву», - додав В.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що «політичну розправу над В.ОГРИЗКОМ забезпечили члени демократичної коаліції». Депутат вважає, що в такій ситуації в першу чергу «члени патріотичних партій мають вийти із складу коаліції».

«Якщо вони не зроблять цей рішучий крок сьогодні, то не думаю, що хтось далі дозволить їх назвати представниками патріотичних сил», - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 березня, міністр закордонних справ України В.ОГРИЗКО інформував Верховну Раду про рішення Міжнародного суду ООН з приводу острова Зміїний і належних до нього територій. Після цього за пропозицією Партії регіонів було поставлене питання по відставку В.ОГРИЗКА, яке підтримали 250 депутатів. Зокрема, за відставку В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України проголосували 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 0 – від НУ-НС, 27 – від КПУ і 0 – від Блоку Литвина.