У МЗС змінили позицію, назвавши вибух біля посольства США злочинними діями замість теракту

Міністерство закордонних справ України змінило позицію, назвавши вибух біля посольства США злочинними діями замість теракту. Про це йдеться у повідомленні на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує злочинні дії, пов’язані з вибухом на території Посольства США в Україні", - наголосили українські дипломати.

"Згадані дії є абсолютно неприпустимими і вимагають проведення якнайшвидшого ретельного розслідування цього злочину, його відповідної кваліфікації та якнайсуворішого покарання винних", - йдеться у повідомленні.

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"Насильству чи залякуванню у будь-якій формі не може бути жодного виправдання", - додали в МЗС.

"Україна підтверджує свою відповідальність згідно з міжнародними нормами за безпеку іноземних дипломатичних місій та представництв і вживатиме всіх необхідних зусиль для попередження подібних інцидентів у майбутньому", - підсумували дипломати.

Як повідомляв УНІАН, раніше речник зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца заявила, щоМЗС засуджує теракт на території Посольства США у Києві, де у ніч на 8 червня стався вибух.