МЗС засудило теракт на території посольства США у Києві

11:32, 08 червня 2017
Суспільство
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Міністерство закордонних справ виступило із заявою, в якій засудило напад на посольство США.

УНИАН

Міністерство закордонних справ (МЗС) засудило терористичний акт, скоєний на території посольства США в Києві.

Читайте такожВибух на території посольства США в Києві: за розслідування візьметься СБУПро це у "Tвіттер" повідомила речник зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца. "Рішуче засуджуємо терористичний акт на території Посольства США в Києві, який міг завдати шкоди життю і здоров'ю співробітників дипустанови", - написала вона.

Беца додала, що правоохоронні органи здійснюють всі заходи для розслідування злочину. Крім того, за її словами, вживаються додаткові заходи для забезпечення безпеки дипустанови.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 червня у Києві на території посольства США стався вибух. Правоохоронці з’ясували, що невідомий кинув на територію диппредставництва невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.

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Теги: #посольство США в Києві#вибух посольство США в Києві