Тимошенко: Огризко мене радикально не влаштовував

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відкидає звинувачення народного депутата, лідера групи «За Україну!» Вячеслава КИРИЛЕНКА в організації відставки Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

«Як міністр ОГРИЗКО мене радикально не влаштовував. Це непрофесійна людина, людина, яка системно займалася провокаціями проти уряду. Але, разом з тим, розуміючи настрій фракції, яка хотіла всіма 155-ма голосами підтримати відставку ОГРИЗКА, ми звернулися до фракції, щоб зараз заради спокою ситуації не голосувати. Однак наша фракція, хоча її критикують, є демократичною, депутати не стримали своїх емоцій і все ж таки звільнили ОГРИЗКА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, коли б не кризові умови, то В.ОГРИЗКА треба було відправити у відставку раніше. «Я вважаю, що всі питання провалені, і системна робота з дискредитації уряду велася безпосередньо паном ОГРИЗКОМ», - сказала прем`єр.

Вона також заявила, що не порушила жодних домовленостей з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ про політичне перемир`я.

«Жодних домовленостей – категорично - на цю тему у нас не було. Без домовленостей я зверталася до фракції, до керівництва фракції і просила не голосувати заради того, щоб посилювати ситуацію. Але демократія є демократія, і іноді потрібно приймати і позицію окремих депутатів», - пояснила вона.

«Я вважаю, що перший заступник міністра закордонних справ, пан ХАНДОГІЙ працюватиме значно краще, значно ефективніше і дасть можливість уряду працювати узгоджено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада проголосувала за відставку В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Це рішення підтримали 250 народних депутатів, зокрема, 174 народних депутата від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 27 – від КПУ.

Народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО заявив, що 49 депутатів-«бютівців» проголосували за відставку В.ОГРИЗКА всупереч рішенню фракції.

У свою чергу, народний депутат України, лідер групи «За Україну!» В.КИРИЛЕНКО заявив, що рішення про підтримку фракцією БЮТ постанови про відставку В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ було ухвалене прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО.