Кріль закликає БЮТ повернути Огризка
Збіги стали частішими?
Лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ закликає фракцію БЮТ довести “помилковість” свого рішення позитивним голосуванням за повернення Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.
Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі І.КРІЛЯ.
“Якщо заява депутатів БЮТ – не дешевий піар, вони мають можливість легко виправити свою “помилку” і повернути до уряду одного з небагатьох професіоналів. Для цього їм потрібно звернутися до Президента з проханням внести кандидатуру В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ і гарантувати підтримку цій кандидатурі”, - заявив І.КРІЛЬ.
Він наголосив, що “насправді відставка В.ОГРИЗКА і церемоніальні плачі представників БЮТ безсумнівно є дуже добре спланованою провокацією”. “Помилка” групи ГУБСЬКОГО-ПОРТНОВА дивним чином збіглася з голосуванням “регіоналів” за скасування виборів у Тернополі та заявою Президента Росії Д.МЕДВЕДЄВА щодо можливості надання уряду ТИМОШЕНКО позики. Чомусь останнім часом такі збіги в українській політиці стали частішими”, - наголосив І.КРІЛЬ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада проголосувала за відставку В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Це рішення підтримали 250 народних депутатів, зокрема 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 27 – від КПУ.
Народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО заявив, що 49 депутатів-«бютівців» проголосували за відставку В.ОГРИЗКА всупереч рішенню фракції.
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає помилкою підтримку 49-ма депутатами від БЮТ постанови про відставку В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ.