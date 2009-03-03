ВР подолала вето Президента на закон про «Артек»

Верховна Рада України подолала вето Президента на закон «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія».

Як передає кореспондент УНІАН, за подолання вето проголосували 378 народних депутатів із 438, зареєстрованих у залі.

При цьому парламент не врахував жодної пропозиції Президента до даного закону.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Президент України заветував закон України «Про державну підтримку і особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» (№ 906–VI), ухвалений Верховною Радою 3 лютого.

На думку глави держави, ухвалений закон має ряд недоліків, які створюватимуть перешкоди в роботі зазначених дитячих установ.

Зокрема, як заявив 23 лютого перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК, В.ЮЩЕНКО застосував право вето до закону про підтримку «Артеку» з метою збереження в державній власності 2,8 гектарів землі.

25 лютого прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила. що фракція БЮТ має намір ініціювати у Верховній Раді України подолання вето Президента на закон про держпідтримку дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія».