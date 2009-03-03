Черновецький інтригує журналістів

Завтра, 4 березня, відбудеться прес-конференція Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Початок прес-конференції призначено на 13.00. Місце проведення не вказується. Водночас повідомляється, що збір журналістів о 12.00, тобто на годину раніше, біля центрального входу в мерію.

Як відомо, нарада у Президента України по ситуації в Києві призначена на 10.00.

Як повідомляв УНІАН, з 19 лютого по 21 березня у Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мав перебувати у відпустці.

Раніше В.ЮЩЕНКО обіцяв вжити жорстких заходів, якщо в Києві не буде продуманої тарифної політики у сфері житлово-комунального господарства. 2 березня прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА заявила, що В.ЮЩЕНКО вважає провальними дії київської влади в економічній, бюджетній і тарифній політиці.

Сьогодні муніципальна газета "Хрещатик" надрукувала інформацію, в якій Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що сам ініціював нараду у Президента щодо проблем Києва. За його словами, столична влада неодноразово зверталася до Президента із проханням скликати нараду, у якій взяли б участь керівники міської та районних влад столиці, а також керівники правоохоронних органів.