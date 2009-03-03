Тепер регіонали підозрюють, що Колеснікова замовив Луценко

Партія регіонів вимагає покарати замовників кримінальної справи, порушеної проти одного з лідерів партії Бориса КОЛЕСНІКОВА.

По це йдеться у заяві Партії регіонів, текст якої переданий УНІАН.

“Цими днями в Україні завершився судовий процес над громадянином, якого помаранчева влада зробила своїм знаряддям у політичному переслідуванні одного з лідерів Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА. Суд довів, що громадянин Б.ПЕНЧУК фальшиво свідчив проти Бориса КОЛЕСНІКОВА і намагався вимагати раніше отримані гроші”, - зазначається у документі.

У Партії регіонів заявляють, під час судового процесу “виплили факти, які дають усі підстави стверджувати про те, що тодішній (і нинішній) міністр внутрішніх справ особисто організовував фальсифікацію справи проти Бориса КОЛЕСНІКОВА, використовуючи громадянина Б.ПЕНЧУКА як інструмент, як слухняну маріонетку, яка давала необхідні для переслідування, хоч і неправдиві, свідчення”.

“Зараз, коли рішенням суду Б.ПЕНЧУКА покарано, виникає цілком логічне запитання: коли до відповідальності будуть притягнуті замовники сфальсифікованої справи?.. адже заступник голови Партії регіонів з ідеології Борис КОЛЕСНІКОВ безневинно відсидів багато місяців за ґратами”, - запитують автори заяви.

Партія регіонів ініціювала створення в парламенті Тимчасової слідчої комісії, яка повинна розслідувати факти.

Партія регіонів вимагатиме на час роботи ТСК відсторонення від виконання обов’язків міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, а також “притягнення його та інших фігурантів справи до суворої відповідальності згідно з Конституцією та законами України”.

Довідка УНІАН. У 2005 році Б.ПЕНЧУК, колишній співвласник великого донецького торговельного центру «Білий лебідь», звинуватив Б.КОЛЕСНІКОВА, тоді голову Донецької облради, у вимаганні в нього акцій ТЦ. В результаті проти Б.КОЛЕСНІКОВА було порушено кримінальну справу, його було затримано і 4 місяці він провів у СІЗО. У серпні 2005 року Б.КОЛЕСНІКОВ був звільнений з-під варти, і його кримінальна справа була закрита «у зв`язку з відсутністю складу злочину». Пізніше, в квітні 2008 року, сам Б.ПЕНЧУК потрапив під слідство – «за надання неправдивих свідчень». Звинувачення Б.ПЕНЧУКУ було пред`явлене Генпрокуратурою, а в жовтні 2008 року його справа з обвинувальним висновком була передана у Ворошиловський районний суд Донецька.

2 березня рішенням Ворошиловського районного суду міста Донецька Б.ПЕНЧУКА засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.