Гройсман у Раді заявив, що йому не відомі випадки подвійного громадянства членів уряду

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що йому не відомі випадки подвійного громадянства серед членів Кабінету міністрів. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду на засіданні парламент.

Читайте такожКлімкін про ідею подвійного громадянства в Україні: ми не збираємося відкривати ящик ПандориВідповідаючи на запитання народного депутата Дмитра Добродомова (позафракційний) з приводу того, чи відомі Гройсману факти подвійного громадянства серед міністрів, в.о. міністрів та заступників міністрів, голова уряду зазначив: "За наявною в мене інформацією щодо громадянства жодних порушень чинного законодавства жодним членом уряду немає".

“Якщо у вас є інформація, що хтось має подвійне громадянство і порушує закон, то, будь ласка, дайте мені цю інформацію, і я її перевірю”, - додав прем’єр.