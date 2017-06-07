Безвіз зі Швейцарією запрацює з 11 червня

Безвізовий режим з Швейцарією для України буде введено 11 червня. Про це стало відомо за результатами зустрічі президента Петра Порошенка та керівника Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтера, передає прес-служба адміністрації президента.

"Під час зустрічі було також відзначено налаштованість обох сторін на подальше поглиблення двосторонньої співпраці. Глава зовнішньополітичного відомства Швейцарії підтвердив, що його країна введе з 11 червня безвізовий режим для українських громадян разом з Європейським Союзом", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, сторони обговорили агресію РФ на Донбасі. Президент України також відзначив зусилля Швейцарії для врегулювання ситуації на Донбасі, що підтверджує її суттєвий внесок у діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Петро Порошенко також висловив вдячність за візит Дідьє Буркхальтера в Маріуполь, під час якого був переданий черговий гуманітарний вантаж медикаментів та реагентів для очищення води. Сторони також обговорили питання прискорення повернення Україні заморожених активів колишніх українських чиновників, які зберігаються в швейцарських банківських установах", - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Швейцарія підписали договір про безвізовий режим.

Нагадаємо, що безвізовий режим з Європейським Союзом для громадян України запрацює в ніч на 11 червня.