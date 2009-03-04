Тимошенко летить до Франції
00:06, 04 березня 2009Політика
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(програма візиту)
4 березня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО здійснить одноденний робочий візит до Франції.
Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, в ході візиту глава українського уряду проведе зустрічі з Президентом Французької Республіки Ніколя САРКОЗІ та прем`єр-міністром Франції Франсуа ФІЙОНОМ.
Також під час перебування у Франції Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з міністром економіки, промисловості та зайнятості Крістін ЛАГАРД.
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