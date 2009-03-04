Сьогодні Ющенко слухатиме Черновецького

Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе нараду з головами районних держадміністрацій міста Києва, на якій планує заслухати звіт керівництва Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляє прес-служба Президента, мета наради – обговорення актуальних питань життя столиці та вирішення нагальних проблем міста.

У зустрічі візьмуть участь представники силових структур столиці, в.о. міністра фінансів, міністр ЖКГ та міністр регіонального розвитку та будівництва.