БЮТ може переголосувати Огризка

Ініціювати скасування рішення про відставку Володимира Огризка вимагає від колег по коаліції НУНС. Це має довести, що БЮТ таки дійсно не мав наміру звільняти главу МЗС.

Увечері представники Блоку Тимошенко зібралися у стінах Парламенту - радитися. На зібранні була присутня Юлія Тимошенко, зустріч також відвідав спікер Володимир Литвин. Утім наразі БЮТівці ще не визначилися, як діятимуть у середу.

Валерій Писаренко, народний депутат, БЮТ: "Дійсно зареєстрували наші колеги таку постанову, і ми зробимо все, щоб вона увійшла до порядку денного. Але чи підтримаємо ми її - будемо вирішувати".

5 канал