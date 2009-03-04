Тимошенко хоче дострокових виборів Президента
Боротьба завершиться "самогубством"?
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає за проведення в Україні дострокових президентських виборів.
Про необхідність такого кроку голова уряду заявила в інтерв’ю французькому виданню Le Monde, передає “Німецька хвиля” з посиланням на німецьке інформагенство DPA.
«Чим швидше в Україні пройдуть президентські вибори, тим швидше вона зцілиться політично»,- сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
У своєму інтерв’ю вона зазначила, що бачить у нинішньому Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ “не партнера, а конкурента на президентських виборах”. Вона також назвала «пропагандою» своїх опонентів заяви про те, що вона нібито пішла на альянс з Кремлем.
«Ніякого пакту на кшталт пакту Молотова-Ріббентропа немає»,- підкреслила прем’єр, наголосивши, що ніколи не зраджувала В.ЮЩЕНКА.
«Ця боротьба завершиться не моїм знищенням, а його політичним самогубством»,- сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Також прем’єр висловила переконання, що керівництво Національного банку України займається «політичним саботажем, метою якого є зруйнувати економіку та дискредитувати її уряд».
Le Monde оприлюднить інтерв’ю з Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні, коли у Парижі запланована її зустріч з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.