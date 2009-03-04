Черновецький не прийшов до Ющенка

Голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не прийшов на нараду до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, київську владу на нараді представляють в. о. голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ та перший заступник голови КМДА Євген ЧЕРВОНЕНКО, а також голови районних державних адміністрацій міста.

Крім того, в нараді беруть участь генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ, начальник Головного управління МВС у м. Києві Анатолій ЯРЕМА.

На зустрічі присутні міністри та очільники Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО скликав нараду з головами районних держадміністрацій міста Києва, на якій планує заслухати звіт керівництва Київської міської державної адміністрації. Мета наради – обговорення актуальних питань життя столиці та вирішення нагальних проблем міста.

У КМДА напередодні повідомили, що о 13.00, після наради у глави держави, відбудеться прес-конференція Київського міського голови. Однак сьогодні прес-служба КМДА повідомила, що прес-конференцію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО перенесено у зв’язку з погіршенням стану здоров’я столичного голови.

З 19 лютого по 21 березня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мав перебувати у відпустці. За офіційною інформацією, він перебував у закордонній клініці на лікуванні - у нього виявлено запалення легень.

Раніше В.ЮЩЕНКО обіцяв вжити жорстких заходів, якщо у Києві не буде продуманої тарифної політики у сфері житлово-комунального господарства.

2 березня прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА заявила, що В.ЮЩЕНКО вважає провальними дії київської влади в економічній, бюджетній і тарифній політиці.

3 березня муніципальна газета "Хрещатик" надрукувала інформацію, у якій Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що сам ініціював нараду у Президента щодо проблем Києва. За його словами, столична влада неодноразово зверталася до Президента із проханням скликати нараду, у якій взяли б участь керівники міської та районних влад столиці, а також керівники правоохоронних органів.