Фракція БЮТ вимагала від Огризка публічних вибачень

Фракція БЮТ навряд чи буде голосувати за відміну постанови про звільнення міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА, повідомив кореспонденту УНІАН народний депутат від БЮТ, голова Комітету ВР з питань правової політики Сергій МІЩЕНКО.

За його словами, у сьогоднішньому засіданні фракції БЮТ взяли участь екс-міністр закордонних справ В.ОГРИЗКО та член фракції НУ-НС Борис ТАРАСЮК. Під час засідання обговорювалася можливість відміни вчорашньої постанови парламенту відносно В.ОГРИЗКА.

С.МІЩЕНКО зауважив, що фракція БЮТ вимагала, аби В.ОГРИЗКО публічно вибачився за свою антиурядову діяльність і директиви, які були направлені у дипломатичні представництва і паплюжили діяльність прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Але ОГРИЗКО заявив, що він ні в чому не винний і майже нас звинуватив у тому, що ми розкололи коаліцію», - сказав він.

С.МІЩЕНКО наголосив, що вкотре стало зрозуміло, що В.ОГРИЗКО не був справжнім міністром, а виконував тільки політичні замовлення Секретаріату Президента.

Депутат висловив упевненість, що фракція БЮТ не буде голосувати за відміну постанови про звільнення В.ОГРИЗКА, і відповідний ультиматум фракції НУ-НС є неприпустимим.

«Я думаю, що після цього засідання член фракції НУ-НС Б.ТАРАСЮК розкаже своїй політичній силі нашу позицію. Я думаю, що фракція НУ-НС зрозуміє, що неможливо ультиматумом ставити під сумнів дієздатність коаліції тільки через одного міністра, який сам усе зробив, аби розвалити коаліцію», - сказав він.

С.МІЩЕНКО підтвердив, що питання стосовно В.ОГРИЗКА обговорювалося вчора на вечірньому засіданні фракції БЮТ за участю прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Була відкрита розмова, але жодного рішення не прийнято. Я думаю, що Юлія Володимирівна розуміє наш внутрішній стан», - сказав С.МІЩЕНКО.