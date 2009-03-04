Кравчук і Кучма поставили завдання Ющенку

Екс-президенти України Леонід КРАВЧУК та Леонід КУЧМА звертаються до всіх політичних сил із закликом відкинути суперечки й негайно розпочати узгоджені дії для подолання катастрофічної ситуації в країні та заявляють про готовність взяти активну участь в цьому процесі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Фонду Л.КУЧМИ “Україна”, про таку позицію екс-президенти заявили під час зустрічі у Фонді.

Л.КРАВЧУК і Л.КУЧМА наголошують, що “нині Україна, як ніколи, з особливою гостротою відчуває потребу від кожного без демагогії та кар’єрних домагань невтомно і самовіддано діяти, робити все необхідне в сьогоднішній надзвичайно складній ситуації задля того, щоб держава вийшла з економічної та політичної кризи”.

При цьому, переконані вони, у цей критичний момент Президент України Віктор ЮЩЕНКО, як гарант конституційних прав громадян, має взяти на себе особисту відповідальність й очолити процеси, які дозволять зберегти українську державність.

В повідомленні також зазначається, що під час зустрічі екс-президенти детально обговорили причини гострих проблем, що виникли останнім часом, і заявили, що вважають за необхідне припинити політичну метушню довкола перерозподілу повноважень владних структур, поставити на перший план збереження незалежності та цілісності Української держави, якість життя народу.

“Народ не може бути заручником політичних чвар. Усі рішення, які приймаються властителями, мають бути виваженими, послідовними та спрямованими на подолання державної, політичної та економічної кризи”, - наголошують екс-президенти, підкреслюючи, що особливу увагу при цьому необхідно приділити збереженню робочих місць та забезпеченню соціальних гарантій громадян, підтримці національного виробника, налагодженню діалогу між владою, бізнесом та споживачами.

Водночас, підкреслюють Л.КРАВЧУК і Л.КУЧМА, у цих умовах зовнішньополітичні дії України не можуть будуватися на розігруванні карти Росії, європейських чи будь-яких інших держав, а мають підпорядковуватися лише національним стратегічним інтересам.