Президент переніс нараду з керівництвом Нафтогазу

Зустріч планувалася на 12 годину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переніс нараду з керівництвом НАК «Нафтогаз України». Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник Інформаційного управління Секретаріату Президента Лариса МУДРАК. Як повідомляв УНІАН, зустріч В.ЮЩЕНКА з першим заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігорем ДІДЕНКОМ планувалася на 12-ту годину.

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