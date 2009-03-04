Президент переніс нараду з керівництвом Нафтогазу
13:09, 04 березня 2009Політика
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Зустріч планувалася на 12 годину
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переніс нараду з керівництвом НАК «Нафтогаз України».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник Інформаційного управління Секретаріату Президента Лариса МУДРАК.
Як повідомляв УНІАН, зустріч В.ЮЩЕНКА з першим заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігорем ДІДЕНКОМ планувалася на 12-ту годину.
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