У СБУ пояснили: в Нафтогазі триває виїмка документів

В офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві співробітники СБУ проводять слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовими особами компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Коментуючи інформацію, розповсюджену прес-службою НАК «Нафтогаз України» про те, що нібито невідомі особи в камуфляжній формі та масках увірвались до будівлі компанії, в СБУ зазначили, що до приміщення "Нафтогазу" зайшла слідча група СБУ, яка здійснює виїмку документів в рамках розслідування вказаної справи, виконуючи постанову слідчого, який цю справу веде.

«Все відбувається виключно в рамках закону», - наголосили в СБУ.

При цьому у прес-центрі пояснили, що присутність бійців «Альфи» обумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки із вчорашнього дня відбуваються спроби блокування розслідування».