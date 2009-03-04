Міліція підтвердила: у Нафтогазі працюють співробітники СБУ

У столичній міліції, працівники якої виїжджали за викликом до НАК «Нафтогаз України», підтвердили, що в офісі компанії працюють співробітники Служби безпеки України.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві, «там знаходяться працівники центрального апарату СБУ».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в прес-службі «Нафтогазу» заявили, що невідомі люди в чорній камуфляжній формі і у масках увірвались у будівлю НАК в Києві.

«Не надавши жодних документів, вони прийшли в чорних масках і чорному камуфляжі. Природно, охорона їх не пустила, але вони перестрибнули через турнікет і пішли гуляти по НАКу», – сказав прес-секретар НАК «Нафтогаз України» Ілля САВВІН.

Після цього співробітники Шевченківського райуправління міліції Києва виїхали до будівлі НАК «Нафтогаз України» для з’ясування ситуації.

Пізніше у прес-центрі СБУ повідомили, що в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві співробітники СБУ проводять слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовими особами компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу.

При цьому у прес-центрі пояснили, що присутність бійців «Альфи» обумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки із вчорашнього дня відбуваються спроби блокування розслідування».