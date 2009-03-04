Кріль радить перезавантажитися

Партія “Єдиний Центр” виступає проти ідеї проведення дострокових президентських виборів.

Про це йдеться в коментарі лідера партії Ігоря КРІЛЯ, переданому УНІАН прес-службою “Єдиного Центру”.

«Лише повне перезавантаження влади дозволить країні вийти із затяжної політичної та економічної кризи. А те, що пропонують сьогодні українські політики, - це лише спроба банального мародерства під час кризи», - заявив І.КРІЛЬ, коментуючи заклики політиків до проведення дострокових президентських виборів.

На думку І.КРІЛЯ, українські політики «не шукають шляхів для оновлення системи влади в країні, а намагаються скористатися ситуацією в своїх особистих інтересах». «Одні - сплять і бачать себе Президентом, не гребуючи навіть тим, щоб паплюжити власну країну за кордоном. Інші - зосередилися на дрібних політичних провокаціях і підтанцьовці в інтересах сусідніх держав», - наголосив політик.

«Змінити ситуацію може лише докорінне перезавантаження влади: одночасні вибори Президента, парламенту, проведення референдуму по Конституції та нові правила формування влади через запровадження відкритих виборчих списків», - додав народний депутат.