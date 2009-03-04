Луценко відправив до Нафтогазу чотирьох лейтенантів

До приміщення НАК «Нафтогаз України» прибула слідчо-оперативна група Міністерства внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, четверо людей у міліцейській формі, двоє в званні лейтенантів і двоє - старших лейтенантів, безперешкодно зайшли до приміщення НАК «Нафтогаз України».

У свою чергу в прес-центрі НАК «Нафтогаз України» кореспонденту УНІАН повідомили, що слідча група СБУ продовжує роботу з документами в приміщенні компанії.

Також по гучномовцю в приміщенні компанії виступив перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО, який закликав працівників не турбуватися й виконувати свою роботу, зберігати спокій і подякував усім співробітникам компанії за розуміння.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, в прес-службі «Нафтогазу» заявили, що невідомі люди в чорній камуфляжній формі й у масках увірвались у будівлю НАК в Києві. «Не надавши жодних документів, вони прийшли в чорних масках і чорному камуфляжі. Природно, охорона їх не пустила, але вони перестрибнули через турнікет і пішли гуляти по НАКу», – сказав прес-секретар НАК «Нафтогаз України» Ілля САВВІН.

Пізніше в прес-центрі СБУ повідомили, що в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві співробітники СБУ проводять слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовцями компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу.

При цьому в прес-центрі пояснили, що присутність бійців «Альфи» обумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки відучора здійснюються спроби блокування розслідування».

Після того, як до будівлі «Нафтогазу» ввійшли співробітники спецпідрозділу СБУ, у заступника головного бухгалтера НАК Марії КУШНІР стався серцевий напад. Працівники «швидкої допомоги» госпіталізували її в столичну лікарню №12.

Уряд закликав МВС і Генеральну прокуратуру України застосувати свої функції для повернення ситуації навколо НАК «Нафтогаз України» в правове поле.