БЮТ поверне Огризка, якщо він вибачиться перед Тимошенко

Фракція БЮТ заявляє про готовність проголосувати усім складом за повернення Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ за умови вибачення з його боку перед урядом та прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО за дії, які ”завдали шкоди репутації уряду та репутації України”.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції БЮТ у Верховній Раді.

За словами авторів заяви, вибачення з боку В.ОГРИЗКА “повинно стати гарантією того, що діяльність міністра закордонних справ України буде слугувати інтересам Української держави і виключить на майбутнє складову політичних замовлень в його роботі, що донедавна зводилася до дискредитації українського уряду”.

Зокрема, за словами депутатів БЮТ, під керівництвом В.ОГРИЗКА було фактично ослаблено діяльність з євроінтеграції України. “Робота в цьому напрямку зводиться до порожніх гасел та декларацій, односторонніх заяв і намірів, які не мають позитивної зворотної реакції з боку Євросоюзу”, - зазначається в заяві.

Також БЮТівці вважають, що за часів керівництва В.ОГРИЗКА зовнішньополітичним відомством було “фактично зупинено роботу по набуттю Україною членства в Північноатлантичному альянсі (НАТО). Заяви керівників цього блоку та керівників держав-членів блоку, зроблені за останній час, дозволяють сумніватися у можливості участі України в програмах НАТО в найближчій перспективі”.

Крім того, заявляють в БЮТ, “переможні реляції і пояснення В.ОГРИЗКА з приводу рішення міжнародного суду у справі острова Зміїний не витримують жодної критики”.

Також у БЮТ стверджують, що В.ОГРИЗКО здійснював діяльність, “спрямовану на дискредитацію дій уряду України, прем’єр-міністра України, що в результаті, ганьбить Українську державу”.

Однак, йдеться в заяві, “сьогодні наші колеги по коаліції з блоку „Наша Україна-Народна самооборона”, з якими ми плідно співпрацюємо в парламенті, наполягають на спільному голосуванні скасування постанови про звільнення В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ”, і “ми, для збереження цілісності коаліції та забезпечення чіткої роботи Верховної Ради України, згодні піти їм на зустріч і проголосувати усім складом фракції за повернення Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України”.