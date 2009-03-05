Кредит МВФ погіршить рівень життя в Україні?

Народний депутат від Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає, що з отриманням другого траншу від Міжнародного валютного фонду рівень життя в Україні погіршиться.

Про це йдеться в його заяві, переданій агентству УНІАН.

«Ціна за виконання вимог Міжнародного валютного фонду щодо надання другого траншу кредиту – це погіршення рівня життя та соціального захисту громадян України», - стверджує С.ЛЬОВОЧКІН, коментуючи підписання представниками української влади листа до МВФ з проханням виділи другий транш кредиту для України.

За його словами, лідери "помаранчевої команди" "замовчують те, як був використаний перший транш та про ціну, що доведеться сплатити українському народу за другий транш".

Аргументуючи свої слова, депутат зауважив, що "помаранчева влада у своєму листі дає МВФ гарантії щорічно збільшувати пенсійний вік українців... Таким чином, людина, сплачуючи протягом всього трудового життя внески до Пенсійного фонду, не зможе ними скористатися, оскільки не доживе до пенсії».

Крім того, як зазначив С.ЛЬОВОЧКІН, "влада зобов’язалась збільшити до світового рівня ціну на газ для населення, що теж є доволі дивним. Адже потребу населення в природному газі Україна забезпечує за рахунок власного видобутку, що складає більше 20 млрд кубометрів".

Разом з тим, на його переконання, підписанти листа "фактично погодились скасувати спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу, яка є чи не єдиним здобутком вітчизняної податкової політики з точки зору виконання нею стимулюючої функції".

С.ЛЬОВОЧКІН від імені своєї політичної сили ще раз запевнив, що "Партія регіонів ніколи не піде на такі умови". "Ми за те, щоб спільними зусиллями шляхом переговорів і консенсусу прийняти взаємовигідні рішення, які спрямовані не на погіршення, а саме на покращення добробуту громадян", - підкреслив С.ЛЬОВОЧКІН.