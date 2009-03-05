Тимошенко каже, що майже знайшла гроші на ГТС

04:26, 05 березня 2009
Політика
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23 березня буде відомо скільки

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що 23 березня на спеціальній конференції в Брюсселі буде визначена сума, необхідна НАК «Нафтогаз України» для модернізації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифінгу в Парижі після зустрічі з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.

«Я думаю, що ця конференція пройде успішно, і Україна має шанс одержати серйозний кредитний довгостроковий ресурс для модернізації ГТС», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що сьогодні під час зустрічі з Н.САРКОЗІ вона його запевнила в тому, що всі підписані з Росією газові угоди виключають будь-які проблеми щодо поставок газу до Європи, і Україна як була, так і залишається надійним транзитером газу до країн Європи.

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