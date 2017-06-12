Гіркін фактично є свідком у справі України проти Росії у ЄСПЛ - уповноважений у справах Європейського суду

Європейський суд з прав людини розглядає кілька справ України проти РФ за дії в Криму і на Донбасі.

«У нас є п’ять справ, які було подано до Європейського суду з прав людини Україною проти Росії щодо порушень прав людини, які відбувалися при анексії Криму і після неї та в ході військових дій на Донбасі», — розповів уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина в ефірі Громадського.

Про справу щодо Криму Іван Ліщина зазначив: «Ми подали 150 сторінок англійського тексту, 50 свідків, які підтверджують вторгнення РФ в Крим, дії РФ в Криму, порушення прав людини Російською Федерацією в Криму, більше 100 відеоматеріалів, під якими є свідчення осіб, які знімали або були в кадрі, розуміють, звідки взялися ці матеріли, понад 160 документів. Щодо Криму ефективний контроль доводити дещо легше, ніж на Донбасі, бо в Криму РФ сама визнає, що отримала ефективний контроль. Вона каже, що отримала його з 21-го березня 2014 року, ми кажемо, що це відбулося в ніч з 26 на 27 лютого, коли російські військові захопили парламент АРК і змусили проголосувати за проведення референдуму.»

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Ліщина зазначив, що Україна подала як доказ навіть фільм «Крим. Шлях на Батьківщину».

«У нас той же Гіркін фактично виступає свідком на нашу користь, оскільки він стільки цікавого наговорив на телебаченні, що ми все це використовуємо», — додає Іван Ліщина.

Він також пояснює, що справа щодо Донбасу набагато масштабніша, порушень прав людини там відбувалося більше, набагато складніше доводити участь РФ у цих подіях.

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Довідка УНІАН. Ігор Гіркін під псевдонімом «Стрєлков» - громадянин РФ, офіцер спецназу ГРУ генштабу збройних сил Росії, ватажок російської диверсійної групи, який тероризував місцеве населення Донбасу, захоплював адміністративні будівлі, дестабілізував суспільно-політичну ситуацію в східних областях України.

Встановлено, що на початку березня 2014 року він прибув на територію Криму і координував захоплення російськими військовослужбовцями та представниками спецслужб РФ військових частин Збройних сил України, місцевих органів влади і управління автономії, викраденням військовослужбовців, активістів громадських організацій та інших громадян України та іноземців, які знаходилися в Криму.

Крім цього, Стрєлков вербує громадян України для подальшого використання в організації та проведенні підривних акцій на території нашої держави. 15 квітня 2014 року СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом організації громадянином РФ Стрєлковим умисного вбивства та вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, проведенні диверсійно-підривної діяльності, а також організації масових заворушень на території східних регіонів нашої держави.

Гіркін проголосив себе верховним головнокомандувачем «Донецької народної республіки» (ДНР) і видав перший «указ», в якому, зокрема, звернувся до Росії за військовою допомогою. В "указі" зазначається, що всі солдати і офіцери Збройних сил, Внутрішніх військ, СБУ, МВС та інших воєнізованих структур України з цього моменту вважаються такими, що незаконно перебувають на території "ДНР".

На даний момент знаходиться в Москві, очолює так званий рух "Новоросія".