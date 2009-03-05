Ющенко поїхав на Дніпропетровщину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до міста Кривий Ріг Дніпропетровської області з одноденною робочою поїздкою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у Кривому Розі В.ЮЩЕНКО відвідає низку медичних закладів міста. Зокрема, заплановано участь Президента у церемонії відкриття міського пологового будинку №2, а також відвідання міської поліклініки №5, оснащеної найсучаснішою діагностичною технікою та обладнанням, яким немає аналогів в Україні.

Разом з главою держави до регіону відбули віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК та заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

За його словами, під час робочої поїздки на Дніпропетровщину основну увагу Президент зосередить на питаннях охорони здоров’я

На прикладі міста «буде показано, як на комунальному рівні, безперечно, дуже великого міста, це місто-мільйонник, вирішуються проблеми, починаючи від діагностичних центрів, пологових будинків, закінчуючи проблемами швидкої допомоги, проблемами лікування тощо. Тобто це дуже важлива річ, яка стосується соціальної політики», - підкреслив він.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, окрім цього, глава держави має намір відвідати сучасний центр боротьби зі СНІДом.