За Фірташа взявся Путін?

Рахункові палати Росії та України паралельно перевіряють діяльність компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). Про це повідомив аудитор Рахункової палати Росії (РПР) Сергій СУХОРЄВ в інтерв`ю газеті «Дело».

За його словами, предметом ревізії для російської сторони є постачання в Україну газотрейдером блакитного палива та виконання всіх зобов`язань посередника. Висновки аудиторів можуть бути готові вже у квітні.

«Говорити про остаточні результати перевірки ще рано, думаю, що вона буде закінчена в найближчий місяць», - сказав С.СУХОРЄВ.

За його словами, роботою RosUkrEnergo вже встигли зацікавитися і депутати Ради Федерацій Росії.

Паралельно із РПР перевіряє діяльність RosUkrEnergo і Рахункова палата України, з якою російська сторона має договір про співпрацю ще з 1998 року.

За словами С.СУХОРЄВА, недавно керівництво РПР зустрічалося з головою української Рахункової палати Валентином СИМОНЕНКОМ, і було підписано протокол про паралельну перевірку структури, контрольованої українським бізнесменом Дмитром ФІРТАШЕМ.

В українській Рахунковій палаті виданню також підтвердили інформацію про перевірку діяльності RosUkrEnergo. «На сьогодні триває перевірка, але її результати будуть відомі щонайменше через кілька тижнів», - сказав секретар палати Анатолій ЮХИМЧУК.

«Ініціатива розслідування належить Юлії ТИМОШЕНКО та Володимирові ПУТІНУ, проте дуже дивно, що це питання було покладено на рахункові палати України та Росії. Адже, як відомо, наші органи перевіряють розрахункові операції державних органів, яким RosUkrEnergo не є», - розповіло інше джерело в Рахунковій палаті, яке говорило на умовах анонімності.

«Обсяг аудиту з української сторони більший, аніж у нас, тому ми підписали протокол перевірки паралельно. Зокрема, можу сказати, що наших українських колег здебільшого в діяльності RosUkrEnergo цікавить непрозорість ціноутворення на газ, який було поставлено в Україну за останні кілька років. Для нас же це питання про формування цін повністю зрозуміле», - говорить С.СУХОРЄВ.

Видання також зазначає, що росіяни перевіряють роботу RosUkrEnergo за два останні роки – 2007 і 2008, тимчасом як українська сторона розширила терміни діяльності газового трейдера до трьох років: починаючи з 2006 року.

Довідка УНІАН. Компанію RosUkrEnergo створено 2004 року. 50% акцій цієї компанії належить ВАТ "Газпром", ще 50% акцій - CentraGas Holding AG (Австрія), бенефіціарами якої є українські бізнесмени Д.ФІРТАШ (90% акцій) та Іван ФУРСІН (10% акцій).