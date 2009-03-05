Тимошенко зустрічається з НУ-НС

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО взяла участь у засіданні фракції "Наша Україна – Народна самооборона".

Про це в інтерв`ю агентству УНІАН повідомила народний депутат України Ірина ГЕРАЩЕНКО (фракція НУ-НС).

За її словами, «кадрові питання не обговорювались». Вона зазначила, що народні депутати фракції ставили питання щодо необхідності «жорсткого виконання рішень коаліції».

Як повідомила І.ГЕРАЩЕНКО, йшлося про неприпустимість ситуації, коли коаліція приймає рішення не голосувати за відставку Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ, а в результаті це не виконується.

І.ГЕРАЩЕНКО зазначила, що на засіданні фракції пролунало «застереження, що така процедура не може застосовуватися щодо міністрів, які обрані до уряду від фракції НУ-НС». За її словами, на фракції НУ-НС зазначалось, що «не є правильним», що на телеекранах переважає «ворожнеча і сварки» між посадовцями держави.

Депутат зазначила, що на даний час засідання фракції ще триває.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада України відправила у відставку В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Це рішення підтримали 250 народних депутатів, зокрема, 174 народних депутата від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 27 – від КПУ.

Народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО заявив, що 49 депутатів-«бютівців» проголосували за відставку В.ОГРИЗКА всупереч рішенню фракції.

У свою чергу, народний депутат України, лідер групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що рішення про підтримку фракцією БЮТ постанови про відставку В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ було ухвалене прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр відкинула ці звинувачення В.КИРИЛЕНКА. «Як міністр ОГРИЗКО мене радикально не влаштовував. Це непрофесійна людина, людина, яка системно займалася провокаціями проти уряду. Але, разом з тим, розуміючи настрій фракції, яка хотіла всіма 155-ма голосами підтримати відставку ОГРИЗКА, ми звернулися до фракції, щоб зараз заради спокою ситуації не голосувати. Однак наша фракція, хоча її критикують, є демократичною, депутати не стримали своїх емоцій і все ж таки звільнили ОГРИЗКА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.