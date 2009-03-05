Кияни принесли Черновецькому ракету

Близько 400 киян пікетують столичну мерію, протестуючи проти дій міської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі Київської міської державної адміністрації зібралися активісти БЮТ, Соціалістичної партії України, Блоку Литвина, а також громадських організацій «Громадська варта», «Народ», «Дістали!», «Правозахист».

Пікетувальники представляють підприємців малого та середнього бізнесу, медиків, освітян, приватних перевізників. Організатори акції зазначили, що вони вимагають від міської влади терміново скликати позачергову сесію Київради, на якій відмінити всі її рішення, які можуть призвести до винищення малого та середнього бізнесу у столиці.

Також учасники акції протесту вимагають створити постійно діючу комісію при столичній владі, до роботи якої будуть залучені підприємці різних сфер діяльності, що опрацьовуватиме та погоджуватиме всі проекти рішень, які має наміри ухвалювати керівництво міста.

На сходинках мерії пікетувальники встановили паперову ракету з вклеєними фотографіями, зокрема, голови КМДА Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, його заступника - секретаря Київради Олеся ДОВГОГО, над якою встановлено напис «НІ КОСМОСУ!».

У свою чергу, медики, які пікетують мерію, у своїх промовах зазначають, що на сьогодні у Києві склалася критична ситуація у медичній галузі, зокрема, лікарням не виділяються кошти на ліки, обладнання і пальне для автомобілів «швидкої допомоги».

Крім того, пікетувальники виступають проти запропонованої мерією системи комунальних податків, зокрема, введення платних послуг за медичне обслуговування, податку з холостяків тощо.

Організатори пікетування очікують, що до них вийдуть представники чинної столичної влади, і погодяться розпочати переговорний процес щодо вирішення всіх проблем та задоволення їхніх вимог.

Як і минулого разу (тиждень тому) учасникам акції протесту видають стрічки з написом «Я проти ЧЕРНОВЕЦЬКОГО».