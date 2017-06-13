В ООН намагаються з’ясувати місцезнаходження зниклого в Донецьку журналіста Васіна

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер заявляє, що місія намагається з’ясувати, де перебуває український журналіст Станіслав Васін, що зник безвісти в окупованому Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Фрейзер заявила сьогодні під час прес-конференції в Києві.

«Озброєні люди затримують людей… що з ним (Васіним - УНІАН.) відбувається, ми, на жаль, не знаємо. Ми намагаємося отримати доступ, щоб зрозуміти, де він знаходиться і знати, яка саме зараз у нього ситуація», - заявила вона.

Читайте такожПід Дніпром зникла дівчинка: ходять чутки про спалення її тіла прийомними батьками, поліція озвучила версії (відео)

Як повідомляв УНІАН, 6 червня колишній народний депутат України Єгор Фірсов заявив, що у Донецьку зник безвісти український журналіст і письменник Станіслав Васін.

«Швидше за все, його схопили бойовики. При цьому його аккаунт у Facebook активний, з нього відправляють повідомлення і розміщують пости. Швидше за все, з нього пише не Стас, оскільки на телефон він не відповідає. Родичі не можуть його знайти, зв'язку з ним немає», - повідомив Фірсов на своїй сторінці у Facebook.