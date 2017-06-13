Київрада хоче у суді відстоювати перейменування проспекту Ватутіна на Шухевича

Київрада готова відстоювати в суді своє рішення про перейменування проспекту генерала Ватутіна у проспект Романа Шухевича. Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі Київського міського голови Віталія Кличка.

За його словами, хоча Київрада ще не отримала ухвалу Окружного адміністративного суду Києва щодо цього рішення, але юристи вже працюють щодо неї.

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"Я ухвали суду ще не бачив, ми її не отримали. Але, наскільки відомо, суд призупинив процес перейменування, частково задовольнивши позов організацій, які звернулися. Юристи Київської міської ради представлятимуть у суді інтереси Київради, яка ухвалила рішення про перейменування на своєму пленарному засіданні", - заявив Кличко.

За інформацією фракції ВО "Свобода" у Київраді, яка брала безпосередню участь у підготовці відповідного проекту рішення Київради про перейменування проспекту Ватутіна, 12 червня суддя Окружного адміністративного суду Києва Руслан Арсірій своєю ухвалою призупинив перейменування проспекту, задовольнивши позов до суду громадських організацій "Антифашистська правозахисна ліга" та "Єврейська правозахисна група". Остаточне рішення буде ухвалено після розгляду справи по суті.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Київрада проголосувала за перейменування проспекту імені генерала Ватутіна, присвоївши вулиці ім'я головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича.

Відповідне рішення підтримали 69 депутатів.