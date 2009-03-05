Володимир ОГРИЗКО залишається міністром закордонних справ, оскільки голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не підписав постанову парламенту про його звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказав заступник лідера фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Тарас СТЕЦЬКІВ.

Він зазначив, що народний депутат Борис ТАРАСЮК попросив В.ЛИТВИНА не підписувати дану постанову, мотивуючи це тим, що вона була ухвалена з певними процедурними порушеннями регламенту ВР.

Водночас парламентський комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради більшістю голосів вирішив, що підстав для переголосування цієї постанови немає.

Т.СТЕЦЬКІВ наголосив, що таке рішення комітету не може завадити розгляду даного питання в сесійній залі.

Він зазначив, що в цій ситуації «не обійтися без ЛИТВИНА».

«Він хитро відіграв роль – його фракція не дала жодного голосу (на підтримку постанови про звільнення В.ОГРИЗКА – УНІАН), але на голосування він проект постанови поставив, хоч мав усі підстави цього не робити», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня ВР 250-ма голосами народних депутатів прийняла постанову про звільнення В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Зокрема, “за” проголосували 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 27 – від КПУ, від фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Литвина не проголосував жоден депутат.