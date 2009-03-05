Тимошенко рапортує, що бюджет перевиконується

За підсумками січня-лютого цього року до загального і спеціального фондів Державного бюджету надійшло коштів на 3% більше запланованого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що в лютому надходження до загального фонду Держбюджету за митною службою перевищили план на 3%, за податковою – на 2,9%.

«Ситуація говорить про те, що ми працюємо – уряд свою функцію виконує», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Надходження власних коштів до Пенсійного фонду, за словами прем`єр-міністра, за 2 місяці ц.р. перевищили плановий показник на 12,9%.

Як повідомляв УНІАН, у лютому ц.р. Державна митна служба України перевиконала план надходжень до Державного бюджету на 0,8% - перерахувала 6,45 млрд. грн.

За підсумками лютого 2009 року, податківці перевиконали план надходжень податків і зборів до загального фонду державного бюджету на 2,6%. До держбюджету надійшло 7,807 млрд. грн. - на 197 млн. грн. більше запланованого.