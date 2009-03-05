Кріль побачив, що Тимошенко кришує «бригаду»

Лідер політичної партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО нехтує законами, нагороджуючи посадовців, які їх порушують.

Про це йдеться у коментарі І.КРІЛЯ, переданому УНІАН прес-службою партії.

«Політики від БЮТ роблять чергові спроби замінити собою Закон. Учора вони поводили себе не як народні обранці, а як «бригада» зразка початку 90-х. Сьогодні, не чекаючи завершення слідчих дій, роздають грамоти Кабміну людям, яких звинувачують у махінаціях на мільярди гривень», - заявив І.КРІЛЬ, коментуючи ситуацію навколо проведення слідчих дій СБУ щодо посадовців НАК «Нафтогаз України».

І.КРІЛЬ вважає, що «підім‘явши під себе судову систему та маючи «дах» у вигляді прем‘єр-міністра, «бютівці» повністю ігнорують всі норми права».

За словами лідера ЄЦ, подібні речі відбуваються і на місцях. «Так, усі досі із жахом згадують події, пов’язані з депутатом Тернопільської облради від фракції БЮТ, який у п’яному вигляді погрожував людям автоматом Калашникова. Однак, скасувавши вибори на Тернопіллі, БЮТ продовжив перебування цієї людини у владі», - наголосив політик.

Народний депутат вважає, що замість сприяти встановленню законності й боротися з корупцією у судовій системі, депутати від БЮТ намагаються витиснути максимум із “приватизованої ними судової системи”.

“Однак ще гірше, коли прем’єр-міністр закликає не виконувати закони, якщо це невигідно її політичній силі», - зазначив І.Кріль.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня слідче управління СБУ порушило кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА.

Учора в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві співробітники СБУ у присутності бійців спецпідпрозділу “Альфа” проводили слідчі дії в рамках розслідування вищезазначеної кримінальної справи. При цьому у прес-центрі пояснили, що присутність бійців «Альфи» обумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки із вчорашнього дня відбуваються спроби блокування розслідування».

Увечері 4 березня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» є наслідком боротьби за 11 млрд. кубометрів газу.

Сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО нагородила відзнаками та почесними грамотами Кабінету міністрів керівника Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА, заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Т.ШЕПІТЬКА, заступника головного бухгалтера НАК «Нафтогаз України» Марію КУШНІР, а також директора юридичного департаменту НАК «Нафтогаз України» Сергія ДАВИДЕНКА.